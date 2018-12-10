Harun yine yaktı!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Harun yine yaktı!

Harun yine yaktı!

'nin kalecisi ilk golde topu sektirdi. Bu sezon en fazla gole sebep olan hata yapan isim.

Sarı-Lacivertlilerin sezon başı transferlerinden olan güven vermiyor. Hafta arası yaptığı açıklamada "Takımı bu duruma biz soktuk, bu durumdan da biz çıkaracağız" demişti. Ancak tecrübeli eldiven Akhisar'ın attığı ilk goldü büyük hata yaptı. Serginho'nun şutunda topu çok kötü yere çeldi. Bokila boş ağlara yolladı. Harun bu sezon 3. kez bu şekilde direkt gole etki eden hata yaptı.
  1. 10.12.2018
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