Fenerbahçe küme düşme hattında!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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küme düşme hattında!

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> küme düşme hattında!

Sportif direktör Comolli’nin kurduğu takım, Akhisar’a 3-0 yenilerek 16’ncı sıraya geriledi. Kayserispor bugün kazanırsa bir sıra daha aşağı inerek sondan ikinci olacak. 25 milyon Fenerli ağlıyor, Comolli Euro’ları cebe indirmeye devam ediyor. Taraftarlar, 111 yıllık kulübe, tarihinin en kötü günlerini yaşatan bu “yürüyen felaket”in bir an önce ceketini alıp gitmesini istiyor.

'nin önlenemez düşüşü devam ediyor. Tarihinin en karanlık dönemlerinden birisini yaşayan sarı-lacivertli takım, 'daha da kötü olmaz' denildiği bir ortamda Akhisarspor'a 3-0 yenilerek kırmızı eşiği geçti. Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Ege ekibi, Bokila, Manu ve Regattin'in golleriyle 3-0 galip geldi ve düşme hattındaki yerini 'ye bıraktı.

3 PUAN FARK KALDI
Akhisar karşısında da taraftarlarını kahreden bir futbol sergileyen Fenerbahçe son 10 maçta sadece 1 kez galibiyete ulaşınca 16. sıraya demirledi. Bu sonuçla ligde 19 şampiyonluğu bulunan ve en yüksek maliyetli kadrolardan birisine sahip olan Kanarya, tarihinde ilk kez 15. haftayı düşme hattında kapattı. Ligde sonuncu sırada yer alan ile arasında sadece 3 puan fark olan sarı-lacivertliler haftaya bir üstünde yer alan 'u konuk edecek.

DEPLASMANDA ÇÖKTÜ
Akhisarspor karşısında yokları oynayan Fenerbahçe bu sezon dış sahada tam anlamıyla döküldü. Sarı-lacivertliler oynadığı 8 deplasman maçında 1 kez () kazanabildi. 5 karşılaşmamağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 5 maçtır da galibiyete hasret...

AKHİSARSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Akhisarspor'da 1-1 berabere kalınan Evkur maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yapılması dikkati çekti. Teknik direktör , Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan isimlerden Aykut ve Regattin'in yerine, Vrsajevic ve Bokila'yı Fenerbahçe'ye karşı oynattı.

ŞENER'İ İLK 11'E DAHİL ETTİ
Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 1 değişiklik yapıldı. Koeman, ligde geride kalan hafta ile oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmanın başlangıç 11'inde 1 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Valbuena'nın yerine Özbayraklı şans buldu.
  1. 10.12.2018
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