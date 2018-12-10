Fenerbahçe küme düşme hattında!
Sportif direktör Comolli’nin kurduğu takım, Akhisar’a 3-0 yenilerek 16’ncı sıraya geriledi. Kayserispor bugün kazanırsa Fenerbahçe bir sıra daha aşağı inerek sondan ikinci olacak. 25 milyon Fenerli ağlıyor, Comolli Euro’ları cebe indirmeye devam ediyor. Taraftarlar, 111 yıllık kulübe, tarihinin en kötü günlerini yaşatan bu “yürüyen felaket”in bir an önce ceketini alıp gitmesini istiyor.
3 PUAN FARK KALDI
Akhisar karşısında da taraftarlarını kahreden bir futbol sergileyen Fenerbahçe son 10 maçta sadece 1 kez galibiyete ulaşınca 16. sıraya demirledi. Bu sonuçla ligde 19 şampiyonluğu bulunan ve en yüksek maliyetli kadrolardan birisine sahip olan Kanarya, tarihinde ilk kez 15. haftayı düşme hattında kapattı. Ligde sonuncu sırada yer alan Çaykur Rize ile arasında sadece 3 puan fark olan sarı-lacivertliler haftaya bir üstünde yer alan Erzurum'u konuk edecek.
DEPLASMANDA ÇÖKTÜ
Akhisarspor karşısında yokları oynayan Fenerbahçe bu sezon dış sahada tam anlamıyla döküldü. Sarı-lacivertliler oynadığı 8 deplasman maçında 1 kez (Konya) kazanabildi. 5 karşılaşmamağlubiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez de berabere kaldı. 5 maçtır da galibiyete hasret...
AKHİSARSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Akhisarspor'da 1-1 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yapılması dikkati çekti. Teknik direktör Cihat Arslan, Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan isimlerden Aykut ve Regattin'in yerine, Vrsajevic ve Bokila'yı Fenerbahçe'ye karşı oynattı.
ŞENER'İ İLK 11'E DAHİL ETTİ
Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 1 değişiklik yapıldı. Koeman, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa ile oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmanın başlangıç 11'inde 1 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Valbuena'nın yerine Şener Özbayraklı şans buldu.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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