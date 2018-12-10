Fenerbahçe 4. kez 3 gol yedi
10 Aralık 2018, Pazartesi
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4. kez 3 gol yedi

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> 4. kez 3 gol yedi

'in 15.haftasında deplasmanda Akhisarspor'a yenilerek 15. sıraya gerileyen , 4. kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonuna Başkan ve yeni bir yönetim ile teknik direktör Philip Cocu ile başlayan ve Koeman ile devam eden , tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Akhisarspor deplasmanında 3 golle mağlup olan , puan tablosunda da 15. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Ligde son sırada bulunan ve 16. sıradaki 'un hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon 4. kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe geçen sezon oynadığı 34 lig maçında 4 kez kalesinde 3 gol görürken bir önceki sezonda ise 3 maçta 3 gol ve fazlasını gördü.

Fenerbahçe'nin kalesinde 3 ve daha fazla gol gördüğü maçları ve neticeleri:

2018-2019 SEZONU
4.hafta: Fenerbahçe- 2-3
7.hafta: Ç.Rizespor-Fenerbahçe 3-0
10.hafta: Fenerbahçe-Ankaragücü 1-3
15.hafta: Akhisarspor-Fenerbahçe 3-0

2017-2018 SEZONU
4.hafta: Fenerbahçe-Başakşehir 2-3
10.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 3-3
23.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1
24.hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor: 2-3

2016-2017 SEZONU
2.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 3-3
19.hafta: Kayserispor-Fenerbahçe 4-1
25.hafta: Fenerbahçe-Konyaspor 2-3

  1. 10.12.2018 09:24
  2. Güncelleme: 10.12.2018 09:44
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