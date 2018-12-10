Ekici yetmedi – Fotomaç – 10 Aralık 2018
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Ekici yetmedi

Ekici yetmedi
maçından sonra Akhisar'a karşı da 11'de başlayan , dün takımının iyilerindendi. Birkaç şut denemesinde bulunan yıldız futbolcu, özellikle ilk yarıda etkili bir futbol sergiledi. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez bir maçı tamamladı.
  1. 10.12.2018
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