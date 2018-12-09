Obradovic için flaş iddia!
09 Aralık 2018, Pazar
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Obradovic için flaş iddia!

Obradovic için flaş iddia!

Panathinaikos zaferinin ardından taraftara destek çağrısında bulunan F.Bahçe Başantrenörü Obradovic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FB TV'de konuşan Murat Murathanoğlu, "Juventus Euroleague'in en büyük adaylarından olacak bir takım kuracak. Hoca olarak da Obradovic'i istiyor."


1 MILYON EURO'DAN VAZGEÇ

'de görevine son verilen teknik direktör Cocu'ya menajeri Janssen'den tavsiye: "Sözleşmedeki 1.5 milyon euro'luk primin 500 bin euro'sunu kabul edelim, 1 milyonu bırakalım."

  1. 9.12.2018
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