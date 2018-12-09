Obradovic için flaş iddia!
Panathinaikos zaferinin ardından taraftara destek çağrısında bulunan F.Bahçe Başantrenörü Obradovic için flaş bir iddia ortaya atıldı.
FB TV'de konuşan Murat Murathanoğlu, "Juventus Euroleague'in en büyük adaylarından olacak bir takım kuracak. Hoca olarak da Obradovic'i istiyor."
1 MILYON EURO'DAN VAZGEÇ
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Cocu'ya menajeri Janssen'den tavsiye: "Sözleşmedeki 1.5 milyon euro'luk primin 500 bin euro'sunu kabul edelim, 1 milyonu bırakalım."
- 9.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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