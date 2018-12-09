Obradovic için flaş iddia!

FB TV'de konuşan Murat Murathanoğlu, "Juventus Euroleague'in en büyük adaylarından olacak bir takım kuracak. Hoca olarak da Obradovic'i istiyor."



1 MILYON EURO'DAN VAZGEÇ



Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Cocu'ya menajeri Janssen'den tavsiye: "Sözleşmedeki 1.5 milyon euro'luk primin 500 bin euro'sunu kabul edelim, 1 milyonu bırakalım."