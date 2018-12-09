Koeman: Ben bir savaşçıyım
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İşleri yarım yamalak yaptığımız bir anda 1-0’ı getiren golü bulmayı başardılar. Bizim için ondan sonra işler zorlaştı” dedi.
Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile büyük ölçüde anlaştığını belirterek, sorunun teknik direktörde mi yoksa takımda mı olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayan Koeman, "Ben üstlerimin vereceği kararlarla ilgili herhangi bir karar almam. Sonuçta kararı benim üstlerim verecek. Ben tamamen işin futbol kısmına odaklandım. Buna da mecburum zaten. Son haftalarda şunu gösterdi takımımız, skor bulma anlamında çok büyük problemler yaşıyoruz. Hemen hemen her maç aynı sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Belki bazen bir şeyler üretiyoruz ama gol atmakta çok zorlanıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama bu sorunuzun cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ama bu konuyu basın önünde anlatmayacağım" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin tarihinin en zor dönemini yaşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da yanıt veren Koeman, "Oyuncularımızın kafası gerçekten çok dolu. Onlar için de çok zor bir durum tabii ki. Umarım bazı oyuncularımız da tekrar aramıza geri döner. Buna ihtiyacımız var. Bir şeyler üretmek sizin için son derece önemlidir. Perşembe günü oynayacağımız bir karşılaşma var bizi bekleyen. Çok zor bir program var önünüzde bizi bekleyen. Herhangi bir dinlenme vaktimiz olmayacak açıkçası. Zor bir durum içerisindeyiz ama devam etmek mecburiyetindeyiz. Ben bir savaşçıyım ve her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya mecburuz. Bu kulüp için çabalamaya mecburuz. Başka bir çaremiz yok. Biz profesyonelleriz. Kötü dönemler olur, iyi dönemler olur. Şu anda Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönem içerisindeyiz. Yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek" dedi.
- 10.12.2018 01:14
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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