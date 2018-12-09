Fenerbahçe'nin gururu!
Futbolun aksine Fenerbahçe Basketbol Takımı başarılı sonuçlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını da 81-69 mağlup ederek yoluna devam etti. Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta yalnızca Anadolu Efes'e mağlup olan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, 10 kez galibiyete ulaştı.
EN İYİ BAŞLANGIÇ
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında gösterdiği performansın önüne geçmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip, 11 maçta 10 galibiyet elde ederek kulüp adına en iyi sezon başlangıcına imza attı. 2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında ilk 11 maçta 8'er galibiyet ve 3'er mağlubiyet almıştı.
SAVUNMA GEÇİLMEZ
Oynadığı 11 maçta potasında gördüğü 832 sayı ile Avrupa Ligi'nin potasında en az sayı gören takımı olmayı başaran Fenerbahçe, yaptığı sert savunma ile de ön plana çıkıyor. Oynadığı son 2 deplasman maçında Barcelona'yı 65, Panathinaikos'u ise 69 sayıda tutmayı başaran sarı-lacivertliler, yüzleri güldürdü.
- 9.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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