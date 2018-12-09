Fenerbahçe'nin gururu!
09 Aralık 2018, Pazar
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'nin gururu!

Fenerbahçe'nin gururu!

Futbolun aksine Basketbol Takımı başarılı sonuçlarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını da 81-69 mağlup ederek yoluna devam etti. 'nde çıktığı 11 maçta yalnızca 'e mağlup olan 'in öğrencileri, 10 kez galibiyete ulaştı.

EN İYİ BAŞLANGIÇ

, THY Avrupa Ligi'nde 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında gösterdiği performansın önüne geçmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip, 11 maçta 10 galibiyet elde ederek kulüp adına en iyi sezon başlangıcına imza attı. 2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında ilk 11 maçta 8'er galibiyet ve 3'er mağlubiyet almıştı.

SAVUNMA GEÇİLMEZ

Oynadığı 11 maçta potasında gördüğü 832 sayı ile Avrupa Ligi'nin potasında en az sayı gören takımı olmayı başaran Fenerbahçe, yaptığı sert savunma ile de ön plana çıkıyor. Oynadığı son 2 deplasman maçında Barcelona'yı 65, Panathinaikos'u ise 69 sayıda tutmayı başaran sarı-lacivertliler, yüzleri güldürdü.

  1. 9.12.2018
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