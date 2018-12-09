Fenerbahçe'de kadro yeniden şekilleniyor!
Kadro dışı bırakılan isimlerden Volkan Demirel için af kapıda.
Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Alper Boğuşlu'nun tecrübeli file bekçisinin affedilmesi için seferber olacağı öğrenildi. Boğuşlu'nun bu konuyla ilgili teknik heyetle de görüştüğü belirtildi.
ELMAS'A İZİN YOK
Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas'ın Tottenham tarafından izlendiği ortaya çıkmıştı. Yönetimin yıldız futbolcuyla ilgili tavrının net olduğu ve astronomik bir bedel olmadıkça satmayı düşünmediği öğrenildi.
JAILSON GÜN SAYIYOR
Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç ceza alan Jailson, gün sayıyor. Cezasının 4 maçlık kısmı geride kalan Brezilyalı, 18. haftadaki Bursaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. İdmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken sambacı, "Lig mücadelesinde takımıma katkı sağlamak için bekliyorum" dedi.
SOLDADO'NUN TAVRI NET
Yunan ekibi Olympiakos'un ocak ayında imza attırmak istediği Soldado'nun kararı net... İspanyol golcünün Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcünün teklifleri bu dönemden sonra değerlendireceği kaydedildi.
- 9.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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