Fenerbahçe'de kadro yeniden şekilleniyor!
09 Aralık 2018, Pazar
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'de kadro yeniden şekilleniyor!

Fenerbahçe'de kadro yeniden şekilleniyor!

Kadro dışı bırakılan isimlerden için af kapıda.

'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Alper Boğuşlu'nun tecrübeli file bekçisinin affedilmesi için seferber olacağı öğrenildi. Boğuşlu'nun bu konuyla ilgili teknik heyetle de görüştüğü belirtildi.


ELMAS'A İZİN YOK

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas'ın Tottenham tarafından izlendiği ortaya çıkmıştı. Yönetimin yıldız futbolcuyla ilgili tavrının net olduğu ve astronomik bir bedel olmadıkça satmayı düşünmediği öğrenildi.


JAILSON GÜN SAYIYOR

derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç ceza alan Jailson, gün sayıyor. Cezasının 4 maçlık kısmı geride kalan Brezilyalı, 18. haftadaki karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. İdmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken sambacı, "Lig mücadelesinde takımıma katkı sağlamak için bekliyorum" dedi.

SOLDADO'NUN TAVRI NET

Yunan ekibi 'un ocak ayında imza attırmak istediği 'nun kararı net... İspanyol golcünün Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcünün teklifleri bu dönemden sonra değerlendireceği kaydedildi.

  1. 9.12.2018
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