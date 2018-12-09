Felipe Melo ve Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
09 Aralık 2018, Pazar
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ve Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Felipe Melo ve Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

'ın eski futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı. Melo'nun ardından Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu de sosyal medyadan imalı bir mesaj paylaştı.

'ın eski futbolcusu , Akhisarspor'un 'yi 2-0 yendiği maçın ardından bir paylaşım yaptı. hikayesine puan durumunu paylaşan , küme düşme hattında bulunan Fenerbahçe'ye dikkat çekti.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımı:




ise hesaplarından köfte fotoğrafı paylaşarak 'Afiyet olsun çocuklar' mesajını düştü. Bu paylaşım da Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

  1. 10.12.2018 00:12
  2. Güncelleme: 10.12.2018 00:20
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