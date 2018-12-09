Felipe Melo ve Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı. Melo'nun ardından Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Lukas Podolski de sosyal medyadan imalı bir mesaj paylaştı.
İşte Felipe Melo'nun paylaşımı:
Lukas Podolski ise sosyal medya hesaplarından köfte fotoğrafı paylaşarak 'Afiyet olsun çocuklar' mesajını düştü. Bu paylaşım da Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
- 10.12.2018 00:12
- Güncelleme: 10.12.2018 00:20
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
Felipe Melo ve Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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