Tottenham 'Elmas' buldu!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'Elmas' buldu!

<a href="/index/tottenham?id=13d53d95-e178-447c-829b-02087c511b96" class="" rel="tag">Tottenham</a> 'Elmas' buldu!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'a teklif yağıyor...

Makedon Skopje 24'e göre sarı-lacivertli oyuncuyla ilgilenen son kulüp . İngiliz ekibinin scoutlarının 4 kez izlettiği Eljif'in performansını beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Avrupa'nın dev ekipleri , , gibi kulüplerin scoutları da Makedon yıldızı yakından izliyor. Kanarya sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
  1. 8.12.2018
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