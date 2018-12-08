Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava evinde kazandı
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'nin rakibi evinde kazandı

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin rakibi <a href="/index/spartak-trnava?id=d8b50ddd-3f4c-4d81-b4fd-1b76ccfffdd5" class="" rel="tag">Spartak Trnava</a> evinde kazandı

'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , Slovakya Süper Ligi 18'inci hafta müsabakasında  kendi evinde ağırladığı Trencin'i 3 - 1 mağlup etti.

Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 5'inci dakikada 'dan açtı. Deplasman ekibi, 23'üncü dakikada Milan Corryn'i ile eşitliği yakaladı. 29'uncu dakikada ev sahibi takımın oyuncusu Erik Grendel ilk yarının skorunu belirleyen golü attı.
Maçın 89'uncu dakikasında gol perdesini aralayan , karşılaşmanın son golüne de imza atarak takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla 21 puanla 8'inci sırada, Trencin ise 18 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
ile Spartak Trnava, 13 Aralık Perşembe günü Antona Malatinskeho Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 8.12.2018 20:35
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