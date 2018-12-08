Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 5'inci dakikada Spartak Trnava'dan Kubilay Yılmaz açtı. Deplasman ekibi, 23'üncü dakikada Milan Corryn'i ile eşitliği yakaladı. 29'uncu dakikada ev sahibi takımın oyuncusu Erik Grendel ilk yarının skorunu belirleyen golü attı.

Maçın 89'uncu dakikasında gol perdesini aralayan Kubilay Yılmaz, karşılaşmanın son golüne de imza atarak takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Spartak Trnava 21 puanla 8'inci sırada, Trencin ise 18 puanla 9'uncu sırada yer aldı.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, 13 Aralık Perşembe günü Antona Malatinskeho Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.