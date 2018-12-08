Kanarya'nın hücum oyuncuları bir bir sakatlanıyor. Andre Ayew'in parmağının kırılmasından sonra Mathieu Valbuena da sakatlık yaşamıştı. bir kötü haber de Michael Frey'den geldi. Önceki gün Ülker Stadı'nda Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan İsviçreli forvetten kötü haber geldi.

27. dakikada acı içinde yerde kalan ve Eljif Elmas ile değişen 24 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki iki bağda yırdık, tendonda zorlanda ve ödem tespit edildi. Bu gelişme üzerine Michael Frey'in Akhisar ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyme şansı kalmadı.

Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirsiz. Alper Potuk'un yokluğunda 3 kanat oyuncusunu daha kaybeden F.Bahçe'de teknik direktör Erwin Koeman'ın elinde sadece Barış Alıcı kaldı.