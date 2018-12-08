Fenerbahçe'de Frey şoku!
Giresunspor maçında sakatlanan İsviçreli hücumcudan kötü haber geldi. Frey’in sol ayak bileğinde yırtık ve ödem tespit edildi.
Kanarya'nın hücum oyuncuları bir bir sakatlanıyor. Andre Ayew'in parmağının kırılmasından sonra Mathieu Valbuena da sakatlık yaşamıştı. bir kötü haber de Michael Frey'den geldi. Önceki gün Ülker Stadı'nda Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan İsviçreli forvetten kötü haber geldi.
27. dakikada acı içinde yerde kalan ve Eljif Elmas ile değişen 24 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki iki bağda yırdık, tendonda zorlanda ve ödem tespit edildi. Bu gelişme üzerine Michael Frey'in Akhisar ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyme şansı kalmadı.
Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirsiz. Alper Potuk'un yokluğunda 3 kanat oyuncusunu daha kaybeden F.Bahçe'de teknik direktör Erwin Koeman'ın elinde sadece Barış Alıcı kaldı.
- 8.12.2018
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Fenerbahçe'de Frey şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.