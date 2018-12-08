Fenerbahçe'de Frey şoku!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'de Frey şoku!

Fenerbahçe'de Frey şoku!

Giresunspor maçında sakatlanan İsviçreli hücumcudan kötü haber geldi. Frey’in sol ayak bileğinde yırtık ve ödem tespit edildi.

Kanarya'nın hücum oyuncuları bir bir sakatlanıyor. Andre Ayew'in parmağının kırılmasından sonra da sakatlık yaşamıştı. bir kötü haber de 'den geldi. Önceki gün Ülker Stadı'nda Giresunspor ile oynanan maçında sakatlanan İsviçreli forvetten kötü haber geldi.

27. dakikada acı içinde yerde kalan ve Eljif Elmas ile değişen 24 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki iki bağda yırdık, tendonda zorlanda ve ödem tespit edildi. Bu gelişme üzerine Michael Frey'in Akhisar ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyme şansı kalmadı.

Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirsiz. 'un yokluğunda 3 kanat oyuncusunu daha kaybeden F.Bahçe'de teknik direktör Erwin Koeman'ın elinde sadece Barış Alıcı kaldı.

  1. 8.12.2018
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