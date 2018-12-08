Boğuşlu idmanda
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Boğuşlu idmanda

Boğuşlu idmanda

'nin yeni kaleci antrenörü ilk çalışmasına çıktı.

Dün imzayı atan deneyimli antrenör ardından sarılacivertlilerde kalecilere ilk antrenmanını yaptırdı. Kanarya resmi sitesinden yaptığı açıklamada "'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. Boğuşlu'nun 3 yıllık sözleşme yaptığı öğrenildi. Daha önce ve 'da kaleci antrenörlüğü yapmıştı. , Akhisar hazırlıklarına başladı.
  1. 8.12.2018
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