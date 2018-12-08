Benzema alay etti
08 Aralık 2018, Cumartesi
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alay etti

Benzema alay etti

forveti Karim , 'nin yıldızı 'nın boyuyla dalga geçti.

, İnstagram'a oğlunun fotoğrafını koydu. Bir takipçisi "Maaşallah, Valbuena'dan hızlı büyüyor" yazdı. Benzema da "Aslında çok da zor değil" diyerek Valbuena'nın 1.67'lik boyuyla dalga geçti.
  1. 8.12.2018
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