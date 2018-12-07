Lider komşuya misafir!
07 Aralık 2018, Cuma
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Lider komşuya misafir!

Lider komşuya misafir!

’nde galibiyetiyle zirveyi ele geçiren , bu gece ’a konuk olacak.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 11. haftasında bugün temsilcisi ile karşılaşacak. Atina Olimpik Spor Merkezi'nde 22.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçın 9'unu kazanırken, tek yenilgisini karşısında aldı. Beşer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Panathinaikos ise 8. sırada yer alıyor. Kanarya'da hedef galibiyet serisini 7'ye çıkarıp, liderliği devam ettirmek.

Sloukas da kadroda
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve Ahmet Düverioğlu, Atina kafilesine alınmadı. İyileşen Kostas Sloukas kadroya dahil edilirken, Guduric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

  1. 7.12.2018
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