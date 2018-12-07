Lider komşuya misafir!
THY Avrupa Ligi’nde Barcelona galibiyetiyle zirveyi ele geçiren Fenerbahçe, bu gece Panathinaikos’a konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Atina Olimpik Spor Merkezi'nde 22.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçın 9'unu kazanırken, tek yenilgisini Anadolu Efes karşısında aldı. Beşer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Panathinaikos ise 8. sırada yer alıyor. Kanarya'da hedef galibiyet serisini 7'ye çıkarıp, liderliği devam ettirmek.
Sloukas da kadroda
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Atina kafilesine alınmadı. İyileşen Kostas Sloukas kadroya dahil edilirken, Guduric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
- 7.12.2018
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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