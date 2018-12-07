Lider komşuya misafir!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Atina Olimpik Spor Merkezi'nde 22.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçın 9'unu kazanırken, tek yenilgisini Anadolu Efes karşısında aldı. Beşer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Panathinaikos ise 8. sırada yer alıyor. Kanarya'da hedef galibiyet serisini 7'ye çıkarıp, liderliği devam ettirmek.



Sloukas da kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Atina kafilesine alınmadı. İyileşen Kostas Sloukas kadroya dahil edilirken, Guduric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.