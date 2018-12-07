Gerekeni yapacağız
07 Aralık 2018, Cuma
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Gerekeni yapacağız

Gerekeni yapacağız

Kulüp dergisine yazan , ligdeki durumlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, ocak ayında takımdaki tüm eksikleri gidereceklerini söyledi.

Başkan , kulüp dergisine yazdığı yazıda, 'deki konumlarının mutsuzluk verici ve kabul edilemez olduğunu söyledi. "Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir" diyen Koç, "Bizler de yönetim olarak sezonun ikinci yarısına hızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Takımımızın çıkışa geçebilmesi için gerekli tüm eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Koç, bu ayki 'Camiaya Sesleniş' programında gündemdeki tüm konular hakkında detaylı açıklamalarda bulunacağını da kaydetti.
  1. 7.12.2018
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