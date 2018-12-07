Fenerbahçe'ye kupa morali!
07 Aralık 2018, Cuma
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'ye kupa morali!

Fenerbahçe'ye kupa morali!

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler kupaya sarıldı. ’de seyircisiz oynanan maçta Slimani’nin golüyle kazanan Kanarya, tur için avantaj yakaladı.

, 5. Tur ilk maçında sahasında 1. Lig ekibi Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin geçen yıldan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarıda iki takım da karşılıklı yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre golsüz eşitlikle sona erdi.

SONUNDA ATABİLDİ
Ligde bu sezon umduğu sonuçları alamayan Fenerbahçe, genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti. 80'inci dakikaya kadar pek çok pozisyondan yararlanamayan Slimani, 'nin kornerden gönderdiği topu ağlara gönderip takımını galibiyete taşıdı. Kanarya, tur için avantajı cebine koydu.

KOEMAN: ENDİŞEM YOK
Teknik direktör Erwin Koeman, maçtan sonra şunları söyledi: "Frey'in sakatlığı bizi üzdü. Slimani'nin gol atmasından dolayı mutluyum. 1-0 kazandık ama futbol seviyesi iyi değildi. Bazı oyuncular ilk kez oynadı. 9 tane şans ürettik ama biri gol oldu" ifadesini kullandı. Hollandalı, görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili ise "Herhangi bir endişem yok" dedi.
Fenerbahçe 1-0 Giresunspor | Maç özeti izle

CEZANIN İLKİ ÇEKİLDİ
Fenerbahçe, geçen sezon aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti. 'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarılacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

FREY KORKUTTU
Sarı-lacivertli takım, kupadaki Giresunspor sınavından yaralı çıktı. Fenerbahçeli Michael Frey, sakatlandı. 27. dakikada sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi ve yerine oyuna girdi. İsviçreli futbolcunun durumu bugün netleşecek.

BERKE ÖZER SİFTAH YAPTI
Kanarya'nın genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Bu arada 19 yaşındaki genç futbolcu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı. Mahsun, 80'de Barış'ın yerine oyuna dahi oldu.

Kadroda 7 değişiklik
Koeman, Giresunspor maçında kadroda 7 değişiklik yaptı. Son oynanan maçının 11'inde yer alan Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustaedter ve Eljif Elmas yedekte bekledi. Valbuena ve ise kadroda yoktu.
  1. 7.12.2018
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