Fenerbahçe'ye kupa morali!
Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler kupaya sarıldı. Kadıköy’de seyircisiz oynanan maçta Slimani’nin golüyle kazanan Kanarya, tur için avantaj yakaladı.
SONUNDA ATABİLDİ
Ligde bu sezon umduğu sonuçları alamayan Fenerbahçe, genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti. 80'inci dakikaya kadar pek çok pozisyondan yararlanamayan Slimani, Mehmet Ekici'nin kornerden gönderdiği topu ağlara gönderip takımını galibiyete taşıdı. Kanarya, tur için avantajı cebine koydu.
KOEMAN: ENDİŞEM YOK
Teknik direktör Erwin Koeman, maçtan sonra şunları söyledi: "Frey'in sakatlığı bizi üzdü. Slimani'nin gol atmasından dolayı mutluyum. 1-0 kazandık ama futbol seviyesi iyi değildi. Bazı oyuncular ilk kez oynadı. 9 tane şans ürettik ama biri gol oldu" ifadesini kullandı. Hollandalı, görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili ise "Herhangi bir endişem yok" dedi.
CEZANIN İLKİ ÇEKİLDİ
Fenerbahçe, geçen sezon aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti. Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarılacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.
FREY KORKUTTU
Sarı-lacivertli takım, kupadaki Giresunspor sınavından yaralı çıktı. Fenerbahçeli Michael Frey, sakatlandı. 27. dakikada sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi ve yerine Eljif Elmas oyuna girdi. İsviçreli futbolcunun durumu bugün netleşecek.
BERKE ÖZER SİFTAH YAPTI
Kanarya'nın genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Bu arada 19 yaşındaki genç futbolcu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı. Mahsun, 80'de Barış'ın yerine oyuna dahi oldu.
Kadroda 7 değişiklik
Koeman, Giresunspor maçında kadroda 7 değişiklik yaptı. Son oynanan Kasımpaşa maçının 11'inde yer alan Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustaedter ve Eljif Elmas yedekte bekledi. Valbuena ve Mehmet Topal ise kadroda yoktu.
- 7.12.2018
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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