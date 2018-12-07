Fenerbahçe'de Michael Frey Akhisarspor deplasmanında yok
Giresunspor karşısında sakatlanan Michael Frey, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Akhisarspor - Fenerbahçe maçında yerini alamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Michael Frey forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı kazansa da Frey'i kaybetti. Maçın 27. dakikasında sakatlanan Frey, yerini 27. dakikada Frey'e bırakmıştı. Akhisarspor deplasmanında sahadaki yerini alamayacak Frey'in yerine Giresunspor karşısında suskunluğunu bozan Slimani'nin oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan Frey, Fenerbahçe formasıyla 11'i ilk 11'de sahada olmak üzere 16 maça çıktı. Frey, bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de sarı kart gördü.
Michael Frey, sezon başında Zurich'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmiştii.
- 7.12.2018 14:59
- Güncelleme: 7.12.2018 15:19
-
9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
-
Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
-
Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
Fenerbahçe'de Michael Frey Akhisarspor deplasmanında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.