Fenerbahçe'de Michael Frey Akhisarspor deplasmanında yok
07 Aralık 2018, Cuma
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'de Akhisarspor deplasmanında yok

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/michael-frey?id=d402961d-b789-4a40-8c34-f61c01d00184" class="" rel="tag">Michael Frey</a> Akhisarspor deplasmanında yok

Giresunspor karşısında sakatlanan , 'in 15. haftasında oynanacak Akhisarspor - maçında yerini alamayacak.

'in 15. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan 'de forma giyemeyecek.

5. Turu'nda Giresunspor ile karşılaşan , maçı kazansa da Frey'i kaybetti. Maçın 27. dakikasında sakatlanan Frey, yerini 27. dakikada Frey'e bırakmıştı. Akhisarspor deplasmanında sahadaki yerini alamayacak Frey'in yerine Giresunspor karşısında suskunluğunu bozan Slimani'nin oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında olan Frey, Fenerbahçe formasıyla 11'i ilk 11'de sahada olmak üzere 16 maça çıktı. Frey, bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de sarı kart gördü.

, sezon başında Zurich'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ile edilmiştii.

  1. 7.12.2018 14:59
  2. Güncelleme: 7.12.2018 15:19
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