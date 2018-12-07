Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
07 Aralık 2018, Cuma
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'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

, 'in 15. haftasından Akhisarspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda, 'nda Giresunspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise salonda başladıkları antrenmanı sahada kademeli olarak gerçekleştirilen koşu programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun da takımla ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak 'ya gidecek.

GENÇ TARAFTARIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Doğuştan yüzde 85 engeli bulunan, bugüne kadar 20 ameliyat olan ve 2 önemli ameliyat daha olması gereken Fenerbahçe taraftarı Okan Çukadar'ın futbolcularla tanışma hayali gerçek oldu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı izleyen 20 yaşındaki taraftarla futbolcuların yakından ilgilendiği ve forma hediye ettiği kaydedildi.

  1. 7.12.2018 15:11
  2. Güncelleme: 7.12.2018 15:36
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