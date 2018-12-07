Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasından Akhisarspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise salonda başladıkları antrenmanı sahada kademeli olarak gerçekleştirilen koşu programlarıyla tamamladığı kaydedildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun da takımla ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak Manisa'ya gidecek.
GENÇ TARAFTARIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Doğuştan yüzde 85 engeli bulunan, bugüne kadar 20 ameliyat olan ve 2 önemli ameliyat daha olması gereken Fenerbahçe taraftarı Okan Çukadar'ın futbolcularla tanışma hayali gerçek oldu.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı izleyen 20 yaşındaki taraftarla futbolcuların yakından ilgilendiği ve forma hediye ettiği kaydedildi.
- 7.12.2018 15:11
- Güncelleme: 7.12.2018 15:36
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9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
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Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
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Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
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