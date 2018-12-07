Bana ne oldu anlamıyorum! – Fotomaç – 07 Aralık 2018
07 Aralık 2018, Cuma
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Bana ne oldu anlamıyorum!

Bana ne oldu anlamıyorum!
'de forma giydiği 11 maçta 1 gol atabilen İslam Slimani, "Bana ne oldu anlamıyorum" dedi. Cezayir'in 'Competition.dz' sitesine açıklama yapan golcü oyuncu, "Bu daha önce hiç yaşamadığım bir problem. Özellikle çok önemli hedefler kazandığımda böyle bir anın geleceğini hiç düşünmemiştim. Mümkün olduğunca çabuk toparlanmak istiyorum" diye konuştu.
  1. 7.12.2018
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