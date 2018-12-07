Bana ne oldu anlamıyorum!
- 7.12.2018
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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