Kupada rakip Giresun!
06 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kupada rakip Giresun!

Kupada rakip Giresun!

, 5. Tur karşılaşmasında bugün Giresunspor’u konuk edecek. Koeman gençleri sahaya sürecek.

Kanarya, Ziraat 5. Tur ilk maçına evinde çıkıyor. Sarı-lacivertliler, saat 20.30'da başlayacak mücadelede Giresunspor'u konuk edecek. Geçen sezon bu organizasyonda final oynayıp Akhisar'a kaybeden bu yıl kupayı müzesine taşımak istiyor. Ligde kötü giden Kanarya, bu sebeple 'na bir kat daha fazla önem veriyor. 'de bu karşılaşmada gençleri ve fazla süre veremediği isimleri sahaya sürecek. Fenerbahçe kupaya bu aşamadan dahil olurken, Giresunspor'un macerası biraz daha erken başladı. ekibi 3. Tur'dan başladığı serüveninde Kocaelispor ve Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Giresunspor rövanş öncesi avantaj peşinde.

A SPOR NAKLEN YAYINLAYACAK
Rövanş 2 hafta sonra Türkiye Kupası'na büyük önem veren Fenerbahçe, bugün 20.30'da Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin, Ülker Stadı'ndaki bu karşılaşmasını A SPOR naklen ekranlara getirecek. Keyifli maç A SPOR'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Giresunspor, Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasını 2 hafta sonra oynayacak. ekibinin sahasındaki mücadele 18, 19 veya 20 Aralık'da oynanacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ YOK
Sarı-Lacivertliler taraftarlar bugünkü Giresunspor karşılaşmasında stattaki yerlerini alamayacaklar. Geçen sezon ile kupa yarı finalinde yaşanan olaylar sebebiyle 3 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Kanarya, bugün sahaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

'GİT DİNLEN'
Fenerbahçe dün yaptığı çalışmayla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdman düz koşuyla başladı, 5'e 2 top kapma ve kontrol-pas çalışması gerçekleşti. Oyunculardan 5 dakika sonra sahaya çıkan , Eljif Elmas'ı yanına çağırdı. Bir süre konuştu. Sonra antrenmanı yarıda bırakıp dinlenmesini istedi.

  1. 6.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupada rakip Giresun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN