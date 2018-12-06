Kupada rakip Giresun!

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçına evinde çıkıyor. Sarı-lacivertliler, saat 20.30'da başlayacak mücadelede Giresunspor'u konuk edecek. Geçen sezon bu organizasyonda final oynayıp Akhisar'a kaybeden Fenerbahçe bu yıl kupayı müzesine taşımak istiyor. Ligde kötü giden Kanarya, bu sebeple Türkiye Kupası'na bir kat daha fazla önem veriyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman bu karşılaşmada gençleri ve fazla süre veremediği isimleri sahaya sürecek. Fenerbahçe kupaya bu aşamadan dahil olurken, Giresunspor'un macerası biraz daha erken başladı. Karadeniz ekibi 3. Tur'dan başladığı serüveninde Kocaelispor ve Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Giresunspor rövanş öncesi avantaj peşinde.

A SPOR NAKLEN YAYINLAYACAK

Rövanş 2 hafta sonra Türkiye Kupası'na büyük önem veren Fenerbahçe, bugün 20.30'da Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin, Ülker Stadı'ndaki bu karşılaşmasını A SPOR naklen ekranlara getirecek. Keyifli maç A SPOR'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Giresunspor, Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasını 2 hafta sonra oynayacak. Karadeniz ekibinin sahasındaki mücadele 18, 19 veya 20 Aralık'da oynanacak.



FENERBAHÇE SEYİRCİSİ YOK

Sarı-Lacivertliler taraftarlar bugünkü Giresunspor karşılaşmasında stattaki yerlerini alamayacaklar. Geçen sezon Beşiktaş ile kupa yarı finalinde yaşanan olaylar sebebiyle PFDK 3 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Kanarya, bugün sahaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak.



'GİT DİNLEN'

Fenerbahçe dün yaptığı çalışmayla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdman düz koşuyla başladı, 5'e 2 top kapma ve kontrol-pas çalışması gerçekleşti. Oyunculardan 5 dakika sonra sahaya çıkan teknik direktör Erwin Koeman, Eljif Elmas'ı yanına çağırdı. Bir süre konuştu. Sonra antrenmanı yarıda bırakıp dinlenmesini istedi.