Ziraat Türkiye Kupası'nda iki yıl önce eşleştiği maç ile 35 yıl sonra ilk kez Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sonrasındaki iki kupa organizasyonunda da yeşil-beyazlı takımla rakip oldu.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi 41 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.

Uzun yıllar sahasında büyük takımlarla maç oynama özlemi duyan Giresunspor taraftarlarının bu isteği ilk kez 35 yıl sonra Fenerbahçe ile gerçekleşti.

Türkiye Kupası müsabakasında 10 Ocak 2016'da uzun yıllar sonra Giresun'a gelen sarı lacivertli takım, 31 Ocak 2018'de yine kupa müsabakasında Atatürk Stadı'nda Giresunspor ile karşılaştı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yine Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, 6 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Karadeniz temsilcisi ile mücadele edecek. Turun ikinci maçı ise 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Giresunspor ise son 3 yılda 3 kez Fenerbahçe ile eşleşerek taraftarlarına büyük takımlarla oynama heyecanını yaşatmış olacak. Taraftarların isteği ise Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile de uzun yıllar sonra Giresun'da karşılaşmak.

Giresunspor'un ligde ve kupada Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Giresunspor, sarı lacivertli rakibine karşı oynadığı 10 maçta, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi kazandığı takdirde 43 yıl sonra ilk kez galip gelmiş olacak.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA GİRESUN'A GELİR"

Kulüp başkan Mustafa Bozbağ'ın yaptığı açıklamada, son üç yılda üç kez eşleşmenin ilginç ve hoş bir durum olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Giresun'da ağırlamanın kendileri için çok hoş bir ambiyans olacağını belirten Bozbağ, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İnşallah onları burada iyi misafir ederiz, bu eşleşmelerle kader arkadaşı gibi olduk." dedi.

Bozbağ, Giresunspor'un ileriye dönük büyük takımlarla daha çok karşılaşmaya çıkacağına inandıklarını ifade ederek, "İnşallah Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da Giresun'a gelir. Kupada ikinci maçımızı iç sahada oynayacağız. Çıkacağız, aslanlar gibi geçen sene nasıl oynadıysak bu yıl da aynı şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar da Giresunspor'un son üç yılda üç kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak olmasının büyük bir tesadüf olduğuna işaret ederek, "Kupa maçını çok fazla düşünmüyoruz ama kazanmak için oynayacağız. Mümkün olduğu kadar sahaya en iyisini yansıtacağız." diye konuştu.

TARAFTARLAR MEMNUN

Yeşil-beyazlı takımın taraftarlarından 72 yaşındaki Cihan Şahin de Giresunspor'un Süper Lig'de oynadığı zamanlardaki maçlarına özlem duyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"40 yıl önce burada büyük takımları izliyorduk, maçlar çok zevkli, heyecanlı geçiyordu. Tabii o yıllardan sonra büyük takımlar gelmedi uzun süre. En son Fenerbahçe geldi Giresun'a, bu yıl yine gelecek. Türkiye Kupası'nda eşleşmesiyle son yıllarda eski günleri yad ediyorum."

Taraftarlardan Enver Şahin ise son üç yıldır Fenerbahçe'yi izleme şansı yakaladıklarını kaydederek, "Yani biz Beşiktaş ve Galatasaray'ın da eşleşmede denk gelmesini istiyorduk ama şansa Fenerbahçe geldi, tabii güzel bir şey. Çocukluğumuzda izliyorduk üç büyükleri, yaklaşık 40 yıl sonra üç kez Fenerbahçe'yi izlemek güzel." dedi.