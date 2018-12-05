Fransız Sportif Direktör Damein Comolli, Samandıra Can Bartu Tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Comolli; "Koeman ile yola devam edeceğiz. Göndermek gibi bir durum şimdilik yok, yönetimden bana gelen herhangi bir talep de yok." dedi.

Taraftarların tepkilerine hak veren Comolli "Taraftar üzülmekte haklı ancak bu haftadan itibaren galibiyet serisine başlıyoruz. Üzülmesinler. Kadro dışı bırakılan oyuncular ile ilgili tavrımızda bir değişiklik yok. " şeklinde konuştu.