Damien Comolli: Erwin Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz, Fenerbahçe Erwin Koeman Damien Comolli
05 Aralık 2018, Çarşamba
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: Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz

Damien Comolli: Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz

Sportif Diretörü , flaş açıklamalarda bulundu. Comolli yaptığı açıklamada, "Erwin Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz" dedi.

Fransız Sportif Direktör Damein Comolli, Samandıra Can Bartu Tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Comolli; "Koeman ile yola devam edeceğiz. Göndermek gibi bir durum şimdilik yok, yönetimden bana gelen herhangi bir talep de yok." dedi.

Taraftarların tepkilerine hak veren Comolli "Taraftar üzülmekte haklı ancak bu haftadan itibaren galibiyet serisine başlıyoruz. Üzülmesinler. Kadro dışı bırakılan oyuncular ile ilgili tavrımızda bir değişiklik yok. " şeklinde konuştu.

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  1. 5.12.2018 11:43
  2. Güncelleme: 5.12.2018 12:01
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