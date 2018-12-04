Roman Neustadter kafasını çalıştırdı – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kafasını çalıştırdı

<a href="/index/roman-neustadter?id=a540ad9e-4758-4387-8c1f-1301b1d26220" class="" rel="tag">Roman Neustadter</a> kafasını çalıştırdı
Kanarya karşısında 1-1'lik beraberliği 'in golüyle buldu. Tecrübeli futbolcu, kornerin dönüşünde Valbuena'nın ortası öncesi çok iyi pozisyon aldı. Meşin yuvarlakla doğru yerde buluşarak kafayla fileleri havalandırarak arkadaşlarını umutlandırdı.

Ya evde yoksan
Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte tam 12 puan kaybetti. Sarılacivertliler, bu 6 maçtan önce Kadıköy'de oynadığı son 17 karşılaşmada aynı sayıda puan kaybetmişti. Kanarya bu sezon taraftar desteğini de arkasına almasına rağmen bir türlü kazanamıyor.


Özat'a büyük destek
Fenerbahçe maçının anonsunu görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Kanarya ile Kasımpaşa arasındaki mücadele öncesi Fenerbahçeli Özat'ın yaptığı anonsa taraftarlar büyük bir coşkuyla katıldı. Fenerbahçe bu şekilde anons edildi. Fenerbahçe sahaya "Kalpler engel tanımaz" pankartıyla çıktı. 540 görme engelli taraftar da tribündeydi.

  1. 4.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

kafasını çalıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN