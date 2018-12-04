Roman Neustadter kafasını çalıştırdı
Ya evde yoksan
Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte tam 12 puan kaybetti. Sarılacivertliler, bu 6 maçtan önce Kadıköy'de oynadığı son 17 karşılaşmada aynı sayıda puan kaybetmişti. Kanarya bu sezon taraftar desteğini de arkasına almasına rağmen bir türlü kazanamıyor.
Özat'a büyük destek
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının anonsunu görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Kanarya ile Kasımpaşa arasındaki mücadele öncesi Fenerbahçeli Özat'ın yaptığı anonsa taraftarlar büyük bir coşkuyla katıldı. Fenerbahçe bu şekilde anons edildi. Fenerbahçe sahaya "Kalpler engel tanımaz" pankartıyla çıktı. 540 görme engelli taraftar da tribündeydi.
- 4.12.2018
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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