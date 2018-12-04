Obradovic: Taraftarımız bize mesaj mı veriyor?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarıda savunmalarını sertleştirerek kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maça çok tembel ve yavaş başladıklarını kaydederek, "Karşılaşmaya zor bir maç olmayacağını düşünerek başladık. İlk yarıda Pınar Karşıyaka'yı durduramadık. İkinci yarıda çok daha farklı oynadık. Sert savunma yapmaya başladık. Her maçta oynamamız gereken oyunu oynadık. Potamızı daha iyi korumamız gerekiyor. Oradan çok sayı ürettiler. Karşılaşmada iki oyuncumuz sakatlandı, durumumuz kolay değil. Kesinlikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Karşıyaka çok iyi oynadı ve savaştı, son ana kadar kazanma şansları vardı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ahmet Düverioğlu ve Marko Guduric'in sakatlandığını ve çok fazla rotasyon yapamadıklarını aktaran Sırp başantrenör, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor."