Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi?
04 Aralık 2018, Salı
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maçı tekrar edilecek mi?

Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi?

Diagne’nin penaltı vuruşunu kurtaran Harun’dan dönen topu Eduok tamamladı, hakem ‘gol’ kararını iptal etti. Karar sonrası tartışmalar alevlendi. , “Penaltı tekrar edilmeliydi” derken ise “Maç tekrar edilmeli” dedi

Dün akşam oynanan - maçında, konuk ekibin attığı penaltı gol sonrası ortalık karıştı. Maçın 8. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Isla'nın topla elle oynaması gerekçesiyle hakem Uğurlu penaltı kararı verdi. Diagne'nin penaltısını kaleci kurtardı ve dönen topta Eduok topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve ihlal nedeniyle golün geçersiz sayıldığını söyledi. Diagne'nin penaltısında topu tamamlayan Eduok, vuruş yapılmadan önce ceza sahasına girdiği için attığı gol geçerli sayılmadı ve oyun çift vuruşla devam etti. Bu dakikadan sonra karşılaşma devam ederken, sosyal medyada ise verilen kararla ilgili birçok farklı yorum da beraberinde geldi. Penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı, kural hatası yaşandığını belirterek maçın tekrar edilmesini söyleyenler de..

ALMANYA'DA ATIŞ TEKRAR EDİLDİ
- Hoffenheim maçında benzer bir pozisyon olmuştu. Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtarmış ve ceza sahasına giren Robben fileleri havalandırmıştı. VAR incelemesi soncunda iki takımdan birden oyuncular ceza sahasına girdiği tespit edildi ve penaltı tekrar edildi.

KURAL NE DİYOR?
IFAB tarafından hazırlanan 2018- 19 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda pozisyonla ilgili ilgili madde ise şöyle:
Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa;
Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa vuruş tekrarlanır her iki oyuncuya da ihtar verilir.
Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.

AHMET ÇAKAR:
Maç tekrar edilmeli!..
Sabah Gazetesi yazarı , sosyal medyadan yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Çakar, "Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ" paylaşımında bulundu.

:
Penaltı tekrar edilmeliydi
Golün iptalini yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, "Penaltı kullanılırken hem Kasımpaşalı hem Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasına girerek kural hatası yaptı. Bu sebeple penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. Kasımpaşa kural hatası yapıldığı yönünde şikayette bulunabilir" ifadesini kullandı.

MUSTAFA ÇULCU:
Maçta kural ihlali var.

BÜNYAMİN GEZER:
Kasımpaşa itiraz ederse tekrarlanır
Kasımpaşa'nın itiraz etmesi halinde maçın tekrar edilebileceğini belirten eski hakem Bünyamin Gezer, "Eduok içeri erken girmiş. Gol iptali doğru. Ama endirekt kararı yanlış. Eduok ihlali tek başına yapsa doğru. Ama 4 tane Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında. Penaltı tekrar edilmeliydi" dedi.
  1. 4.12.2018
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