Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi?
Diagne’nin penaltı vuruşunu kurtaran Harun’dan dönen topu Eduok tamamladı, hakem Yaşar Kemal ‘gol’ kararını iptal etti. Karar sonrası tartışmalar alevlendi. Erman Toroğlu, “Penaltı tekrar edilmeliydi” derken Ahmet Çakar ise “Maç tekrar edilmeli” dedi
ALMANYA'DA ATIŞ TEKRAR EDİLDİ
Bayern Münih - Hoffenheim maçında benzer bir pozisyon olmuştu. Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtarmış ve ceza sahasına giren Robben fileleri havalandırmıştı. VAR incelemesi soncunda iki takımdan birden oyuncular ceza sahasına girdiği tespit edildi ve penaltı tekrar edildi.
KURAL NE DİYOR?
IFAB tarafından hazırlanan 2018- 19 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda pozisyonla ilgili ilgili madde ise şöyle:
Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa;
Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa vuruş tekrarlanır her iki oyuncuya da ihtar verilir.
Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.
AHMET ÇAKAR:
Maç tekrar edilmeli!..
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Çakar, "Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ" paylaşımında bulundu.
DENİZ ÇOBAN:
Penaltı tekrar edilmeliydi
Golün iptalini yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, "Penaltı kullanılırken hem Kasımpaşalı hem Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasına girerek kural hatası yaptı. Bu sebeple penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. Kasımpaşa kural hatası yapıldığı yönünde şikayette bulunabilir" ifadesini kullandı.
MUSTAFA ÇULCU:
Maçta kural ihlali var.
BÜNYAMİN GEZER:
Kasımpaşa itiraz ederse tekrarlanır
Kasımpaşa'nın itiraz etmesi halinde maçın tekrar edilebileceğini belirten eski hakem Bünyamin Gezer, "Eduok içeri erken girmiş. Gol iptali doğru. Ama endirekt kararı yanlış. Eduok ihlali tek başına yapsa doğru. Ama 4 tane Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında. Penaltı tekrar edilmeliydi" dedi.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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