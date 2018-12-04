Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında sakatlanan Valbuena için açıklamada bulundu!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız yıldız Valbuena bu maçta sakatlık geçirmişti.
"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 4.12.2018 16:37
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında sakatlanan Valbuena için açıklamada bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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