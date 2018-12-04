Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında sakatlanan Valbuena için açıklamada bulundu! – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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karşısında sakatlanan Valbuena için açıklamada bulundu!

Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında sakatlanan Valbuena için açıklamada bulundu!

'in 14. haftasında ile karşılaşan 'de Fransız yıldız Valbuena bu maçta sakatlık geçirmişti.

'in 14. haftasında ile karşılaşan 'de Fransız yıldız Valbuena bu maçta sakatlık geçirmişti. Fenerbahçe' Valbuena'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu:

"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe Spor Kulübü

  1. 4.12.2018 16:37
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