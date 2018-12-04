Fenerbahçe 6 fire verdi!
04 Aralık 2018, Salı
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Eksik Fener’de 3 değişiklik

Eksik Fener’de 3 değişiklik

Cezalı ve sakatı çok olan Koeman, kadrosundan 3 ismi ilk 11’e almadı

, maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Jailson ve ile sakatlıkları bulunan , Oğuz Kağan, Ayew ve , kadroda yer almadı. Erwin Koeman, 'le 0-0 berabere kaldıkları maçın kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. Jailson kadroda yer almazken, Benzia ile Frey, yedekler arasında oturdu. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine , ve Slimani'ye ilk 11'de şans verdi.

Mehmet 3 ay sonra 11'de
Mehmet Ekici, 3 ay sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Son olarak ligin 4. haftasında 1 Eylül'de oynanan Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mehmet, 14 resmi maç sonra 11'de oynadı. Barış Alıcı da Süper Lig'de 11 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Barış, Dinamo Zagreb'le oynanan maçta da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

  1. 4.12.2018
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