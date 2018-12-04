Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Kasımpaşa maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Koeman, 'Genel olarak iyi bir maçtı ama kazanmamız gerekiyordu bunun için hayal kırıklığı yaşıyoruz' dedi. Koeman, skor üretmede sıkıntı yaşayan Slimani için ise 'Ona inanıyorum' diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, "Öncelikle karşılaşmadan önce bugün Engelliler günü. Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek, hem yetişkinlerin hem çocukları görmek bizim için güzeldi. Hollanda da ben epilepsi elçisiyim. Benim çocuğumda epilepsi. Onları bugün görmek güzeldi" diye konuştu.
Slimani'nin performansıyla ilgili ise sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, "Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu, Ben ona hala inanıyorum. Evet gol atması gereken bir oyuncusu. Pozisyonları istediği gibi sonuçlandıramıyor. O da bunun farkında" şeklinde konuştu.
"Elimdeki oyuncularla bu durumla başa çıkmak zorundayım"
Takımın kadrosunu yeterli görüp görmediğiyle ilgili, Koeman şöyle konuştu: "Çok net bir cevap vereyim önce. Eldeki oyuncularımızda bu durumla başa çıkmak zorundayım. Elmas bitik durumdaydı o yüzden değişiklik yapmam lazımdı. Sonuçta elimizdeki kadro bu. Cezalı oyuncularımız da var. Bu da elimizdeki kadroyu etkiliyor. 6 ve 8 haftalık cezalar işi farklı yerlere getiriyor. İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Bu işle başa çıkacağım. Elimdeki durumla başa çıkmak zorundayım. Pozitifim durumla ilgili. Zaten pozitif olmasam bırakırım."
Mustafa Denizli'nin çok kibar ve iyi bir insan olduğunu gördüğünü söyleyen Koeman, "Öncelikle çok fazla maç oynuyoruz. 15 tane oyuncumuz milli takımlardan dolayı seyahat etmek zorunda kaldı. Çok fazla maç oynuyorlar. Bu durumun getirdiği bir durum çok fazla antrenman yapamıyoruz. Başka takımlar için de bu durum geçerli. Uygun oyunculara bakmak durumundayız. Biraz daha az süre alan oyuncularla idmanları gerçekleştiriyoruz. Ben oyun planlarım konusunda net bir tavır sergiliyorum. Oyuncularımın güvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 3.12.2018 23:58
- Güncelleme: 4.12.2018 08:06
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Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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