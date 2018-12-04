Koeman: Stresli durumdayız
Hollandalı çalıştırıcı oyuncularının güvene ihtiyacı olduğunu söyledi. Koeman “Stresli bir durumdayız. Ayrıca kaliteli oyuncu eksikliği de yaşıyoruz” dedi.
'İYİ BİR MAÇ OLDU'
Erwin Koeman maçı şöyle değerlendirdi: "İyi bir maç oldu. Yüzde 60 topa sahip olduk. 36 orta yaptık. İnsanların üzüntüsünü anlıyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çocuklar galibiyet için savaştı. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Slimani'ye inanıyorum. Çok çalışıyor, çok deniyor. Henüz ondan beklediğimiz golleri atamadı. Bazı oyuncularımız çok yorgundu. Eljif bitik durumdaydı. Maç sonunda çıkarmak zorunda kaldım. Elimizdeki oyuncul
SLİMANİ DE ISLIKLANDI
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan İslam Slimani bu sezon ilk kez ıslıklandı. Cezayirli futbolcu, Kasımpaşa karşısında da oldukça kötü bir oyun sergiledi. Ne top indirebildi, ne olumlu pas kullandı, ne de gol atabildi. Bir pozisyonda topla birlikte auta çıkınca sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkladı.
UEFA LİSANSINI ALDI
Sarı-Lacivertliler, 2008-09 sezonu için TFF tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Lisans Sertifikası'nı aldı. Üzerinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın imzalarının bulunduğu sertifika kulübün resmi sitesinden paylaşıldı. Kararda Fenerb ahçe'nin çalışmaları kutlandı.
- 4.12.2018
-
Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
-
Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
-
Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Koeman: Stresli durumdayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.