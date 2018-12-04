Koeman: "Stresli durumdayız"
04 Aralık 2018, Salı
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Koeman: Stresli durumdayız

Koeman: Stresli durumdayız

çalıştırıcı oyuncularının güvene ihtiyacı olduğunu söyledi. Koeman “Stresli bir durumdayız. Ayrıca kaliteli oyuncu eksikliği de yaşıyoruz” dedi.

Kanarya evinde ile 2-2 berabere kalınca sarı-lacivertliler yıkıldı. F.Bahçe'nin hocası "Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Stresli bir durumdayız. Bu stresli durum hem oyuncular hem de taraftarlar için geçerli. 15 oyuncum 2 hafta milli takımlarındaydı. Bu ağır bir yük. Birlikte idman yapamıyoruz" ifadelerini kullandı. Koeman, 'yi bu durumdan çıkaracaklarını söyledi. Deneyimli hoca "Ağır cezalar aldık. Kaliteli oyuncu eksikliğimiz var. 6-8 hafta onlar yok" diye konuştu.

'İYİ BİR MAÇ OLDU'
Erwin Koeman maçı şöyle değerlendirdi: "İyi bir maç oldu. Yüzde 60 topa sahip olduk. 36 orta yaptık. İnsanların üzüntüsünü anlıyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çocuklar galibiyet için savaştı. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Slimani'ye inanıyorum. Çok çalışıyor, çok deniyor. Henüz ondan beklediğimiz golleri atamadı. Bazı oyuncularımız çok yorgundu. Eljif bitik durumdaydı. Maç sonunda çıkarmak zorunda kaldım. Elimizdeki oyuncul

SLİMANİ DE ISLIKLANDI
Büyük umutlarla geldiği 'de beklentilerin çok altında kalan İslam Slimani bu sezon ilk kez ıslıklandı. Cezayirli futbolcu, karşısında da oldukça kötü bir oyun sergiledi. Ne top indirebildi, ne olumlu pas kullandı, ne de gol atabildi. Bir pozisyonda topla birlikte auta çıkınca sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkladı.

UEFA LİSANSINI ALDI
Sarı-Lacivertliler, 2008-09 sezonu için tarafından verilen Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Lisans Sertifikası'nı aldı. Üzerinde Başkanı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın imzalarının bulunduğu sertifika kulübün resmi sitesinden paylaşıldı. Kararda Fenerb ahçe'nin çalışmaları kutlandı.
  1. 4.12.2018
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