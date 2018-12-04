14'te 14 yaptı!
Kasımpaşa karşısında geriye düşse de 2-1 öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, sonunu getiremedi. 14. haftada 14 puan toplayabilen Kanarya 14 de gol atabildi
ALİ KOÇ'A YÜKLENDİLER
Fenerbahçe aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında yenisini eklerken sosyal medyada eleştiriler Başkan Ali Koç üzerinde yoğunlaştı. Koç'u kötü gidişata müdahale etmemekle suçlayan taraftarlar, Koeman ısrarı nedeniyle de tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları: * Seni en çok sevenlerden biriydim ama bu maç ile beraber kredin tükendi. @iyikifener1907 * Bravo Ali Koç.. süper tercih Koeman! @sliimani17 * Artık gitmeli. @samet52684 * Başka bir takımın ajanı olabilir mi? @_yapar * Biz böyle bir takım seyretmek istemiyoruz? @asabikado * Gözümüzde fazla büyüttük galiba... @gokhansson * İstifa yeter artık.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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