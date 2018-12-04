14'te 14 yaptı!
04 Aralık 2018, Salı
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14'te 14 yaptı!

14'te 14 yaptı!

karşısında geriye düşse de öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, sonunu getiremedi. 14. haftada 14 puan toplayabilen 14 de gol atabildi

hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Dün akşam sahasında 'yı konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2-2 berabere kalmaktan kurtulamadı. 22. dakikada Diagne'nin attığı golle geriye düşen , Neustadter ile 'in kendi kalesine attığı gollerle soyunma odasına önde gitmeyi başardı. Ancak ve Diagne'nin durmaya niyeti yoktu. Golcü futbolcu, 54. dakikada skora denge getiren golü ağlara yolladı ve maç bu skorla kapandı: 2-2. 14 haftada 3 galibiyet alan ve 11'inde puan yitiren , 14 puanla 15. Sırada kaldı ve korkulu rüyadan çıkamadı.

ALİ KOÇ'A YÜKLENDİLER
Fenerbahçe aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında yenisini eklerken sosyal medyada eleştiriler Başkan üzerinde yoğunlaştı. Koç'u kötü gidişata müdahale etmemekle suçlayan taraftarlar, Koeman ısrarı nedeniyle de tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları: * Seni en çok sevenlerden biriydim ama bu maç ile beraber kredin tükendi. @iyikifener1907 * Bravo .. süper tercih Koeman! @sliimani17 * Artık gitmeli. @samet52684 * Başka bir takımın ajanı olabilir mi? @_yapar * Biz böyle bir takım seyretmek istemiyoruz? @asabikado * Gözümüzde fazla büyüttük galiba... @gokhansson * İstifa yeter artık.
  1. 4.12.2018
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