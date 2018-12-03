Trnava 3’lük oldu
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Trnava 3’lük oldu

3’lük oldu

Trnava 3’lük oldu

'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında konuk olacağı Spartak , Slovakya Ligi’nde Ruzomberok’a 3-1 yenildi.

Üst üste 3. maçını kaybeden 18 puanla 8. sırada kaldı.
  1. 3.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trnava 3’lük oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN