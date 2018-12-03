Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Fırat Aydınus
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer alacak.
- 3.12.2018 11:58
- Güncelleme: 3.12.2018 12:07
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Fırat Aydınus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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