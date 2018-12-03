Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Fırat Aydınus
03 Aralık 2018, Pazartesi
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- maçının VAR'ı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı Fırat Aydınus

'in 14. haftasında 'nin bu akşam sahasında ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 14. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer alacak.

  1. 3.12.2018 11:58
  2. Güncelleme: 3.12.2018 12:07
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