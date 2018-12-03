Deschamps'tan Valbuena sözleri!
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Deschamps'tan Valbuena sözleri!

Deschamps'tan Valbuena sözleri!

Deschamps'tan Valbuena sözleri!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye’yle aynı grupta yer alınması ve Fenerbahçeli ’nın form durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli oyuncu için "Valbuena sezona kötü başladı fakat son dönemde oldukça formda. Yeniden milli takıma çağırabilirim. Bunu değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

  1. 3.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deschamps'tan Valbuena sözleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN