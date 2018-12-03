Deschamps'tan Valbuena sözleri!
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye’yle aynı grupta yer alınması ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena’nın form durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli oyuncu için "Valbuena sezona kötü başladı fakat son dönemde oldukça formda. Yeniden milli takıma çağırabilirim. Bunu değerlendireceğim" şeklinde konuştu.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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