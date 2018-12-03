Ahmet Özat, Fenerbahçe’de anonsu yaptı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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, ’de anonsu yaptı

Ahmet Özat, Fenerbahçe’de anonsu yaptı

- maçının anonsunu sarı-lacivertli görme engelli taraftar yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde ile arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşması öncesi görme engelli taraftar , sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın yaptığı anonsa sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.
  1. 3.12.2018 20:40
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