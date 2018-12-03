3 Temmuz davasında karar yaklaşıyor!
Aziz Yıldırım’ın seçimi kaybetmesinden sonra 3 Temmuz davasına ilişkin bir ilgi düşüklüğü dikkat çekiyor.
Uzun zamandır beklenen Yargıtay kararının ise yeni yılın ilk günlerinde çıkması bekleniyor. Beklenti eski başkanın aklanması. Sonrasında ise UEFA dahil pek çok kuruma tazminat davaları açılacak.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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