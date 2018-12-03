3 Temmuz davasında karar yaklaşıyor!
05 Mart 2019, Salı
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3 Temmuz davasında karar yaklaşıyor!

3 Temmuz davasında karar yaklaşıyor!

’ın seçimi kaybetmesinden sonra 3 Temmuz davasına ilişkin bir ilgi düşüklüğü dikkat çekiyor.

Uzun zamandır beklenen Yargıtay kararının ise yeni yılın ilk günlerinde çıkması bekleniyor. Beklenti eski başkanın aklanması. Sonrasında ise UEFA dahil pek çok kuruma tazminat davaları açılacak.

  1. 3.12.2018
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