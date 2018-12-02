Obradovic'ten 'akıllı oyun' vurgusu!

Sırp çalıştırıcı, "Topu iyi kullandık. Bazı açık atışları kaçırdık, küçük hatalarımız oldu ama genel olarak iyi oynadık" dedi.



'SAVUNMAMIZ İYİ'



Obradovic, son dönemde savunmalarının genel olarak iyi olduğunun altını çizdi. Sarılacivertli hoca "Her maçı analiz etseniz mutlaka bir hata olur ama genel olarak savunmamız iyi işler çıkarıyor. Ayrıca az top kaybı yapıp maça hakim oluyoruz" dedi.