Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı

kapıları 'ye kapattı

Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı

’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilan ’ten flaş bir açıklama geldi.

Liverpoollu yıldız, F.Bahçe iddiaları için "Sadece 'a odaklandım ve aklımda başka bir şey yok. Bu iddialar beni rahatsız ediyor" dedi.

  1. 2.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN