Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilan Matip’ten flaş bir açıklama geldi.
Liverpoollu yıldız, F.Bahçe iddiaları için "Sadece Liverpool'a odaklandım ve aklımda başka bir şey yok. Bu iddialar beni rahatsız ediyor" dedi.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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