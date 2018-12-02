Gabigol'ün hayali Premier Lig!

Ocak ayında Santos'tan İnter'e dönecek olan 22 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Premier Lig çok çekici bir lig. Bütün büyük takımlar ve futbolcular orada. Herkes seviyor. Ben de farklı değilim" ifadelerini kullandı. İnter'in kadroda düşünmediği genç forvet+forvet arkası için Everton, West Ham ve Crystal Palace'ın devrede olduğu da kaydedildi.