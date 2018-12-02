Gabigol'ün hayali Premier Lig!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'ün hayali !

Gabigol'ün hayali Premier Lig!

İtalyan basınının ‘ kiralamak istiyor’ iddiasında bulunduğu , hayalinin ’de forma giymek olduğunu söyledi.

Ocak ayında Santos'tan İnter'e dönecek olan 22 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, " çok çekici bir lig. Bütün büyük takımlar ve futbolcular orada. Herkes seviyor. Ben de farklı değilim" ifadelerini kullandı. İnter'in kadroda düşünmediği genç forvet+forvet arkası için Everton, West Ham ve 'ın devrede olduğu da kaydedildi.

  1. 2.12.2018
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