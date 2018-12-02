Gabigol'ün hayali Premier Lig!
İtalyan basınının ‘Fenerbahçe kiralamak istiyor’ iddiasında bulunduğu Gabigol, hayalinin Premier Lig’de forma giymek olduğunu söyledi.
Ocak ayında Santos'tan İnter'e dönecek olan 22 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Premier Lig çok çekici bir lig. Bütün büyük takımlar ve futbolcular orada. Herkes seviyor. Ben de farklı değilim" ifadelerini kullandı. İnter'in kadroda düşünmediği genç forvet+forvet arkası için Everton, West Ham ve Crystal Palace'ın devrede olduğu da kaydedildi.
- 2.12.2018
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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