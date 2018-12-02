Fenerbahçe'den Koeman yalanlaması!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'den Koeman yalanlaması!

Fenerbahçe'den Koeman yalanlaması!

, teknik direktör ’ın ‘Fenerbahçe’de 2019 yılını göreceğimi düşünmüyorum’ şeklindeki sözlerini yalanladı.

Resmi siteden,"Antrenörümüz Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır" denilirken, röportajın yer aldığı Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinin de internet sitesinde ilgili haberin içeriğini düzelttiği hatırlatıldı.

  1. 2.12.2018
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