Fenerbahçe'den Koeman yalanlaması!
Fenerbahçe, teknik direktör Erwin Koeman’ın ‘Fenerbahçe’de 2019 yılını göreceğimi düşünmüyorum’ şeklindeki sözlerini yalanladı.
Resmi siteden,"Antrenörümüz Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır" denilirken, röportajın yer aldığı Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinin de internet sitesinde ilgili haberin içeriğini düzelttiği hatırlatıldı.
- 2.12.2018
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thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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