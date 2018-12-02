Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sona erdi
02 Aralık 2018, Pazar
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'de hazırlıkları sona erdi

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> hazırlıkları sona erdi

'in 14'üncü haftasında yarın ile mücadele edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayan , Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 2.12.2018 21:19
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