Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 31. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 30 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

3 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.



Fenerbahçe'de 5 isim yok!

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak.

Diagne'nin gerisinde kaldı

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor. Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

3 oyuncu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa 11 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, 14 maçta gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.