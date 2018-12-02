Cocu’ya tur primi!
04 Mart 2019, Pazartesi
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Cocu’ya tur primi!

Cocu’ya tur primi!

’nde gruptan çıkmayı garantileyen ’de sözleşmesi gereği prime hak kazandı.

Hollandalı teknik adamın kontratında, " 'nde gruptan çıkılması halinde prim alır" maddesinin yazdığı belirlendi. Mukavelesi henüz resmi olarak feshedilmediği için Cocu'ya maaşının yanı sıra 15 bin euro prim ödeneceği öğrenildi.

  1. 2.12.2018
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