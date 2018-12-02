Cocu’ya tur primi!
UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe’de Phillip Cocu sözleşmesi gereği prime hak kazandı.
Hollandalı teknik adamın kontratında, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılması halinde prim alır" maddesinin yazdığı belirlendi. Mukavelesi henüz resmi olarak feshedilmediği için Cocu'ya maaşının yanı sıra 15 bin euro prim ödeneceği öğrenildi.
- 2.12.2018
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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