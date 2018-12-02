Cocu’ya tur primi!

Hollandalı teknik adamın kontratında, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılması halinde prim alır" maddesinin yazdığı belirlendi. Mukavelesi henüz resmi olarak feshedilmediği için Cocu'ya maaşının yanı sıra 15 bin euro prim ödeneceği öğrenildi.