Altınordu’nun şef scoutu Serhat Pekmezci Fenerbahçe’de
04 Mart 2019, Pazartesi
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’nun şef scoutu ’de

Altınordu’nun şef scoutu Serhat Pekmezci Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli yönetimin, ’da 6 yıl görev yapan şef scout (oyuncu izleme şefi) ile anlaştığı belirtildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor. , 'da yıldızları keşfeden kadronun başında idi. Sarı-lacivertli yönetim, İzmir ekibinden sezon başında da Barış Alıcı ile Berke Özer'i kadrosuna katmıştı.

  1. 2.12.2018
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