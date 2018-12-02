Altınordu’nun şef scoutu Serhat Pekmezci Fenerbahçe’de
Sarı-lacivertli yönetimin, Altınordu’da 6 yıl görev yapan şef scout (oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaştığı belirtildi.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor. Serhat Pekmezci, Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında idi. Sarı-lacivertli yönetim, İzmir ekibinden sezon başında da Barış Alıcı ile Berke Özer'i kadrosuna katmıştı.
- 2.12.2018
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Altınordu’nun şef scoutu Serhat Pekmezci Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.