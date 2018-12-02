Altınordu’nun şef scoutu Serhat Pekmezci Fenerbahçe’de

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor. Serhat Pekmezci, Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında idi. Sarı-lacivertli yönetim, İzmir ekibinden sezon başında da Barış Alıcı ile Berke Özer'i kadrosuna katmıştı.