Valbuena eskiye döndü!
Rakamlar tam tersi!
Golsüz biten D.Zagreb maçından sonra, "Pozisyonlar üretiyoruz ama gol atmakta zorlanıyoruz" diyen Erwin Koeman'ı yalancı çıkaracak rakamlar dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım maç boyunca 14 şut attı sadece 2 isabet yakaladı. Frey'in 4, Benzia'nın ise 3 şutu kaleyi tutmadı. Kanarya 17'si Valbuena ile toplam 24 orta yaptı. Sadece 3'ü yerini buldu.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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