Özgür Çek: Fenerbahçe'de birlik yok
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Özgür Çek: Fenerbahçe'de birlik yok

: 'de birlik yok

Özgür Çek: Fenerbahçe'de birlik yok
'nin ligde bu hafta karşılaşacağı 'nın tecrübeli futbolcusu , sarı-lacivertli takımda birlik olmadığını söyledi. Özgür, "Kalite maalesef her zaman maç kazandırmıyor. Birlik beraberliğin ve mutluluğun olduğu yerde her zaman başarı gelir. Demek ki F.Bahçe'de bunlar olmadığı için şu anda başarılı bir ortam sağlanamıyor. Ttoparlanmaları için bir kıvılcım yeter" dedi.
  1. 1.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özgür Çek: Fenerbahçe'de birlik yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN