"Hepsini kazanmalıyız!"
03 Mart 2019, Pazar
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"Hepsini kazanmalıyız!"

"Hepsini kazanmalıyız!"

, ’ye konuştu. Tecrübeli sol bek “Gruptan çıktığımız için mutluyuz. maçına odaklandık. Artık antrenman maçını bile kaybetmemeliyiz” dedi

Kanarya'nın sol beki , 'de 14/16 programına konuk oldu. Başarılı futbolcu öncelikle Avrupa Ligi'nde tur atladıkları için mutluluk yaşadıklarını belirtti. Hasan Ali "Kağıt üzerinde kolay grup ama maçlar sahada kazanılıyor. Özeleştiri yapmak gerekirse, camiamızın hak ettiği futbolu izlettiremedik. Artık eleme usülü maçlar başlıyor. 180 dakika oynanacak. Grup maçlarını telafi etmek daha kolaydı. Şimdi daha dikkatli olmalıyız. Umarım gruptan çıkışımız, hem ligde hem de Avrupa'da yaşayacağımız güzel günlerin başlangıcı olur" dedi.

28 yaşındaki futbolcu karşılaşmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Kasımpaşa ligin en iyi oynayan takımlarından biri. Ritimleri yüksek. Artık her çıktığımız maçı kazanmalıyız. Antrenman maçını bile kaybetmememiz gerekiyor. Kendi sahamızdayız, hata lüksümüz yok. Çok iyi kontantre olup kazanmalıyız"

  1. 1.12.2018
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