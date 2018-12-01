‘Fenerbahçe’yi istiyorum’
03 Mart 2019, Pazar
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’yi istiyorum’

‘Fenerbahçe’yi istiyorum’

'nin istediği 'li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Steaua Başkanı Gigi Becali'nin "3 mliyon euro'ya olmaz 30'a bırakırım" dediği 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

Göz doldurdu
maçında sakatlık geçirip ameliyat olan Ayew'in yerine Zagreb maçında forma giyen Barış Alıcı göz doldudu. F.Bahçe skor üretemese de 21 yaşındaki kanat oyuncusu, çalımları ve kanatlardan getirdiği toplarla rakip kaleyi tehdit etti. Barış bu sezon Fener'de 9 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Rakip Aydın
Fenerbahçe kadın voleybol takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında bugün Aydın BB ile karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka FB TV'den naklen yayınlanacak.

  1. 1.12.2018
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