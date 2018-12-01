‘Fenerbahçe’yi istiyorum’

Fenerbahçe'nin istediği Steaua Bükreş'li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Steaua Başkanı Gigi Becali'nin "3 mliyon euro'ya olmaz 30'a bırakırım" dediği 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

Göz doldurdu

Trabzon maçında sakatlık geçirip ameliyat olan Ayew'in yerine Zagreb maçında forma giyen Barış Alıcı göz doldudu. F.Bahçe skor üretemese de 21 yaşındaki kanat oyuncusu, çalımları ve kanatlardan getirdiği toplarla rakip kaleyi tehdit etti. Barış bu sezon Fener'de 9 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Rakip Aydın

Fenerbahçe kadın voleybol takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında bugün Aydın BB ile karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka FB TV'den naklen yayınlanacak.