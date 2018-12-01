Fenerbahçe'den flaş Erwin Koeman açıklaması
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'den flaş Erwin Koeman açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Erwin Koeman açıklaması

Kulübü, teknik direktörü Erwin Koeman'ın basınına yaptığı iddia edilen bir açıklama hakkında bilgilendirme yazısı yayınladı.

Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman'ın "'de 2019 yılını göremem" dediği iddia edilmişti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama;

Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve 'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir.

Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

  1. 1.12.2018 13:22
  2. Güncelleme: 1.12.2018 13:59
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