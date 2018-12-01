Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'de maçı hazırlıkları

'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü 'yı konuk edecek , hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü 'yı konuk edecek , hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Avrupa Ligi'nde ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçlarla sonlandırdıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 1.12.2018 18:04
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